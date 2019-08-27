بالفيديو.. “السياسي” يتخطى المحرق البحريني في مباراة مثيرة

تمكن نادي شباب قسنطينة اليوم الثلاثاء من تحقيق فوز مثير على حساب نادي المحرق البحريني بنتيجة ثلاثة اهداف لهدف بملعب الشهيد حملاوي.

فوز الشباب في كأس محمد السادس، جاء في الدقائق الأخير من عمر اللقاء، بحيث إفتتح السياسي اهداف المباراة في الدقيقة 38 عن طريق عادل جعبوط

وفي الشوط الثاني باغت النادي البحريني اشبال لافان بهدف في الدقيقة الـ50 من طرف اللاعب إسماعيل عبد اللطيف

فرص الشباب المتتالية لم تاتي بجديد الا مع الدقائق الاخيرة اين سجل عبد الحكيم امقران هدف التقدم في الدقيقة 84 مستفيدا من مخالفة.

هدف الأمان وتعزيز النتيجة جاء في الوقت المبدد عن طريق عبد الفتاح بلقاسمي في الدقيقة 93

لتنتهي المباراة على هذه النتيجة في إنتظار مباراة العودة التي ستكون في البحرين يوم 17 سبتمبر القادم .