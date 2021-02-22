بالفيديو.. السيتي:”ساحر العرب ضرب دفاع أرسنال بتمريرة ذهبية”

الرياضة
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بالفيديو.. السيتي:”ساحر العرب ضرب دفاع أرسنال بتمريرة ذهبية” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالتمريرة الحاسمة للنجم الدولي الجزائري رياض محرز مؤكدا أنه ضرب دفاع أرسنال بتمريرة ذهبية.

حساب السيتي على “التويتر” نشر فيديو لهدف رحيم ستيرلينغ الذي جاء بعد توزيعة دقيقة من قائد المُنتخب الوطني الجزائري.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”تحرك المباراة.. ساحر العرب رياض محرز يستلم الكرة ثم يضرب دفاع أرسنال بتمريرة ذهبية”.


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