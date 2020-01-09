بالفيديو.. “السيتي”:”محرز هو من يصنع الحفل على أرضية الميدان”

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بعد تألقه الكبير مؤخرا.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو هدف قائد الخضر ضد مانشستر يونايتد سهرة الثلاثاء.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”تحرك بذكاء، راوغ بطريقة رائعة، حطها في القول، هكذا رياض محرز هو من يصنع الحفل على أرضية الميدان”.