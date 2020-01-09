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بالفيديو.. “السيتي”:”محرز هو من يصنع الحفل على أرضية الميدان”

الرياضة
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بالفيديو.. “السيتي”:”محرز هو من يصنع الحفل على أرضية الميدان” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بعد تألقه الكبير مؤخرا.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو هدف قائد الخضر ضد مانشستر يونايتد سهرة الثلاثاء.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”تحرك بذكاء، راوغ بطريقة رائعة، حطها في القول، هكذا رياض محرز هو من يصنع الحفل على أرضية الميدان”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=753882

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