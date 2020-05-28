بالفيديو.. السيتي سعيد بعودة محرز لتدريبات الفريق

أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بعودة لاعبيه لتدريبات الفريق، وبالخصوص الدولي الجزائري رياض محرز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، عبر “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر فيه رياض محرز، خلال مداعبته للكرة في تدريبات الفريق.

وعلق مانشستر سيتي على هذا الفيديو، بعبارة، “عاد لإمتاعنا بلمساته الساحرة”، في إشارة لقائد المنتخب الوطني.

يذكر أن مانشستر سيتي عاد السبت المنصرم لأجواء التدريبات، على غرار بقية أندية البريمرليغ، تحسبا لاستئناف المنافسة منتصف شهر جوان المقبل.