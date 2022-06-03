بالفيديو.. السيتي يبرز موهبة محرز خارج المستطيل الأخضر

كشفت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، موهبة أخرى للدولي الجزائري رياض محرز، خارج المستطيل الأخضر.

ونشرت إدارة السيتي، عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو، لمباراة تنس الطاولة، جمعت محرز، وزميله في الفريق، المدافع نثان آكي.

كما أرفقت إدارة السيتي، هذا الفيديو، بتغريدة، طالبت من خلالها جماهير الفريق، بتحديد الأفضل بين اللاعبين في هذه الرياضة.

وأظهر الفيديو، الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها رياض محرز في هذه الرياضة، بتفوقه على زميله نثان آكي.

يذكر أن رياض محرز يتواجد حاليا بالمغرب، أين يقضي عطلته الصيفية رفقة عائلته، وسيغيب عن مواجهتي الخضر امم أوغندا، وتنزانيا.