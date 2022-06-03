بالفيديو.. السيتي يبرز موهبة محرز خارج المستطيل الأخضر
بقلم كريم تيغرمت
كشفت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، موهبة أخرى للدولي الجزائري رياض محرز، خارج المستطيل الأخضر.
ونشرت إدارة السيتي، عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو، لمباراة تنس الطاولة، جمعت محرز، وزميله في الفريق، المدافع نثان آكي.
كما أرفقت إدارة السيتي، هذا الفيديو، بتغريدة، طالبت من خلالها جماهير الفريق، بتحديد الأفضل بين اللاعبين في هذه الرياضة.
وأظهر الفيديو، الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها رياض محرز في هذه الرياضة، بتفوقه على زميله نثان آكي.
يذكر أن رياض محرز يتواجد حاليا بالمغرب، أين يقضي عطلته الصيفية رفقة عائلته، وسيغيب عن مواجهتي الخضر امم أوغندا، وتنزانيا.
𝐓𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 🇩🇿 ⚔ 🇳🇱
Qui est meilleur au 🏓 entre @Mahrez22 et @NathanAke ?
🔷 #ManCity | https://t.co/SJnW6B3eXk pic.twitter.com/l4cq4BFQCv
— Manchester City (@ManCityFra) June 3, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/57qfO