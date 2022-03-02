إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. السيتي يتغنى بمحرز بعد تألقه !

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. السيتي يتغنى بمحرز بعد تألقه !
محرز
  • 144
  • 0

تغنى اليوم الأربعاء الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز من مواجهة بيتر بورو يونايتد.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”أفضل موسم على المستوى التهديفي لرياض محرز في انجلترا.. ومازال مازال”.

وفي تغريدة آخرى نشر الحساب فيديو لهدف محرز الذي وقعه في ذات المواجهة وأرفقه بعبارة:”يا بابا.. يا بابا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/F9Dos
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر