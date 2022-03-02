بالفيديو.. السيتي يتغنى بمحرز بعد تألقه !
بقلم عبد النور حواز
تغنى اليوم الأربعاء الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز.
حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز من مواجهة بيتر بورو يونايتد.
كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”أفضل موسم على المستوى التهديفي لرياض محرز في انجلترا.. ومازال مازال”.
وفي تغريدة آخرى نشر الحساب فيديو لهدف محرز الذي وقعه في ذات المواجهة وأرفقه بعبارة:”يا بابا.. يا بابا”.
أفضل موسم على المستوى التهديفي لرياض @Mahrez22 في انجلترا! ⚽💥
ومازال مازال 😉💪
🔷 #السيتي pic.twitter.com/mXXTsj3NCK
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 2, 2022
يا بابا .. يا بابا 😆🪄
🔥 @Mahrez22 🔥
🔷 #السيتي pic.twitter.com/LpsZe6WlHV
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 2, 2022
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