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الرياضة

بالفيديو.. “السيتي” يتغنى بمحرز قبل مواجهة إيفرتون “عاودها يارياض”

بقلم عبد النور حواز
بالفيديو.. “السيتي” يتغنى بمحرز قبل مواجهة إيفرتون “عاودها يارياض”
محرز
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تغنى الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز قبل مواجهة إيفرتون.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو لهدف محرز الموسم الماضي في شباك إيفرتون.

كما أرفق الحساب الفيديو بعبارة:”عاودها غدا يا ريــــاض!  استمتع بهدف ساحر العرب المذهل في آخر زيارة لنا إلى ملعب جوديسون بارك بالدوري الممتاز!”.

رابط دائم : https://nhar.tv/dQK1y
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