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بالفيديو.. السيتي يحفز محرز لتكرار هدفه العالمي ضد تشلسي

الرياضة
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بالفيديو.. السيتي يحفز محرز لتكرار هدفه العالمي ضد تشلسي محرز
بقلم حواز عبد النور

حفز أمسية اليوم السبت الحساب الرسمي لمانشستر سيتي الانجليزي على “تويتر” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” للتألق ضد تشلسي غدا.

حساب السيتيزن نشر فيديو هدف الساحر الجزائري ضد البلوز في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وغرد الحساب بعبارة:”يا له من هدف رائع سجله محارب الصحراء رياض محرز في آخر زيارة لتشيلسي إلى ملعب الاتحاد”.

وتساءل الحساب حول امكانية تكرار محرز لهذا السيناريو:”هل يكررها في مباراة الغد؟”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=942894

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