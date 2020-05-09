بالفيديو.. السيتي يحن لفنيات محرز ويستذكر إبداعاته

استذكر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جزء من إبداعات نجمه الدولي الجزائري رياض محرز، تعبيرا عن اشتياقه لفنيات قائد لخضر.

ونشر إدارة السيتي، اليوم السبت، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، يبرز رياض محرز، عند مراوغته حارس الخصم بطريقة فنية، في احدى مباريات فريقه.

وأرفق النادي الإنجليزي، هذا الفيديو، بتعليق جاء فيه، “القليل من رياض محرز”، كتعبير منه على الفنيات الكبيرة التي يتمتع بها قائد الخضر.

يذكر أن رياض محرز، ينتظر رفقة ناديه مانشستر سيتي، الإعلان عن استئناف التدريبات والمنافسة في انجلترا، بعد فترة الحجر المنزلي وتوقف البطولة.