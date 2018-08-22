بالفيديو.. السيتي يختار محرز لتهنئة المُسلمين بعيد الأضحى

إختار فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نجمه الدولي الجزائري رياض محرز لتهنئة الأمة الإسلامية عبر العالم بمُناسبة عيد الأضحى المُبارك.

ونشر الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو لنجم الخضر وهو بصدد تهنئة المُسلمين بعيد الأضحى المُبارك.

وأرفق السيتي فيديو محرز بعبارة:”عيد أضحى مُبارك لكل المُحتفلين به في كل أنحاء العالم”.

وكان لاعب فريق ليستر سيتي السابق قد هنأ أمس الثلاثاء المُسلمين بمُناسبة عيد الأضحى المُبارك.