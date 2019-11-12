بالفيديو..السيتي يختار هدف محرز الأجمل في شهر أكتوبر

إختارت الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر، هدف رياض محرز خلال الحصة التدريبية الأجمل في شهر أكتوبر.

وكتبت الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتي على حسابها تويتر:

“هدف رائع لمحرز وموهبة جديدة لدي بروين ضمن أبرز لقطات تدريباتنا خلال شهر أكتوبر”.

وإنتشر فيديو للدولي الجزائري رياض محرز ، وهو يُهين زميله نيكولا أوتاميندي بمُراوغة عالمية، خلال تدريبات مانشستر سيتي.