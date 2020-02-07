بالفيديو.. “السيتي” يدعم محرز قبل مواجهة ويستهام

وجه حساب فريق مانشستر سيتي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة دعم لنجمه الدولي الجزائري “رياض محرز”.

حساب السيتي نشر أمسية اليوم الجمعة فيديو تمريرتي محرز الحاسمتين في مواجهة الذهاب ضد ويستهام.

وأرفق الحساب الفيديو المنشور بعبارة:”رياض محرز ساعدنا للفوز على ويستهام في بداية الموسم بـتمريرتين حاسمتين”.

وتسائل الحساب:”هل سيجد محارب الصحراء طريقه إلى الشباك في المباراة المقبلة؟”.

يُشار الى ان مواجهة السيتي ضد الضيف ويستهام مُقررة يوم الأحد بملعب الإتحاد لحساب الجولة ال26.