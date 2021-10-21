بالفيديو.. السيتي يستذكر هدف “البطولة” لمحرز قبل مواجهة برايتون

استذكر حساب فريق مانشستر سيتي الانجليزي الهدف العالمي الذي وقعه رياض محرز في شباك برايتون موسم 2018/2019.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الخميس فيديو الهدف الذي سمح للسيتي بالتتويج بلقب الدوري في الجولة الأخيرة من الموسم.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”في يوم التتويج بلقب الدوري الممتاز عام 2019 سجل رياض محرز هذا الهدف الرائع في شباك برايتون.. هل يفعلها ساحر العرب مجددا يوم السبت؟”.

و من جانب آخر تم اختيار هذا الهدف من بين أفضل أهداف السيتي في شباك برايتون على مر التاريخ.