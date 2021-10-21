بالفيديو.. السيتي يستذكر هدف “البطولة” لمحرز قبل مواجهة برايتون
استذكر حساب فريق مانشستر سيتي الانجليزي الهدف العالمي الذي وقعه رياض محرز في شباك برايتون موسم 2018/2019.
حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الخميس فيديو الهدف الذي سمح للسيتي بالتتويج بلقب الدوري في الجولة الأخيرة من الموسم.
وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”في يوم التتويج بلقب الدوري الممتاز عام 2019 سجل رياض محرز هذا الهدف الرائع في شباك برايتون.. هل يفعلها ساحر العرب مجددا يوم السبت؟”.
و من جانب آخر تم اختيار هذا الهدف من بين أفضل أهداف السيتي في شباك برايتون على مر التاريخ.
🖐️ من أجمل الأهداف التي سجلناها في مرمى برايتون 🔥
🔷 #السيتي pic.twitter.com/JcEQGOjYPV
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 21, 2021
في يوم التتويج بلقب الدوري الممتاز عام 2019 سجل رياض محرز @Mahrez22 هذا الهدف الرائع في شباك برايتون 🔥
هل يفعلها ساحر العرب مجددا يوم السبت؟ 🙂
🔷 #السيتي pic.twitter.com/vStkBDgbmC
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 21, 2021