إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. السيتي يستذكر هدف “البطولة” لمحرز قبل مواجهة برايتون

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. السيتي يستذكر هدف “البطولة” لمحرز قبل مواجهة برايتون
محرز محل اشادة
  • 171
  • 0

استذكر حساب فريق مانشستر سيتي الانجليزي الهدف العالمي الذي وقعه رياض محرز في شباك برايتون موسم 2018/2019.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الخميس فيديو الهدف الذي سمح للسيتي بالتتويج بلقب الدوري في الجولة الأخيرة من الموسم.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”في يوم التتويج بلقب الدوري الممتاز عام 2019 سجل رياض محرز هذا الهدف الرائع في شباك برايتون..  هل يفعلها ساحر العرب مجددا يوم السبت؟”.

و من جانب آخر تم اختيار هذا الهدف من بين أفضل أهداف السيتي في شباك برايتون على مر التاريخ.

رابط دائم : https://nhar.tv/GwajP
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر