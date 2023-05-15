بالفيديو.. السيتي يستعرض سحر محرز ويشيد بأرقامه

تغنت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، بمهارات نجمها الدولي الجزائري، رياض محرز، بالإضافة للأرقام التي بصم عليها هذا الموسم في البريمرليغ.

ونشرت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، لأجمل لقطات محرز في مباراتهم الأخيرة أمام برينتفورد.

كما علق السيتي، على هذا الفيديو بتغريدة قال فيها: “بعض من سحر محرز ضد ايفرتون.. بما في ذلك تمريرته الحاسمة رقم 10 هذا الموسم في البريمرليغ”.

وحظي هذا الفيديو بتفاعل كبير من جماهير السيتي، ومحبي رياض محرز، الذي أثنو كثيرا على مهارات نجمهم الجزائري.