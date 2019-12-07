بالفيديو.. السيتي يسقط في الداربي ومحرز مُمرر حاسم

انهزم سهرة اليوم السبت فريق مانشستر سيتي في داربي المدينة ضد غريمه وضيفه مانشستر يونايتد بملعب الإتحاد.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين لهدف وحيد.

ثنائية اليونايتد سجلها ماركوس راشفورد من ضربة جزاء وانتوني مارسيال في الدقيقتين 23 و29 على التوالي.

اللقاء عرف مشاركة “رياض محرز” بديلا في الدقيقة 64 لزميله “بيرناردو سيلفا”.

قائد الخضر قدم التمريرة الحاسمة من ركنية في الهدف الوحيد للسيتي الذي سجله “نيكولاس أوتامندي” برأسية قوية في الدقيقة 85.