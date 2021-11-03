بالفيديو.. السيتي يعلق آماله على محرز في مواجهة كلوب بروج

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة ناديه مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، نادي كلوب بروج، ضمن رابطة الأبطال.

وأبدى إدار الستي، أملها في تكرار محرز، لسيناريو مباراة الذهاب، وقيادة الفريق لتحقيق فوز جديد، على كلوب بروج.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي، مقطع فيديو، أعاد من خلاله استعراض أهداف محرز، في مركى كلوب بروج، خلال مباراة الذهاب.

كما أرفق النادي الإنجليزي، هذا الفيديو، بتعليق جاء فيه: “نتمنى أن نرى محرز الهداف من جديد في هذه المباراة”

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