بالفيديو.. السيتي يعول على محرز لتكرار سيناريو الكأس أمام ليفربول

سيخوض الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة ناديه مانشستر سيتي مواجهة جد صعبة، في المواجهة المقبلة والتي ستجمعهم بنادي ليفربول.

وعبرت إدارة السيتي، من خلال الصفحة الرسمية للفريق، عن الآمال التي تعلقها على محرز، في سعيهم للإطاحة بليفربول.

كما استعرض مسؤولي السيتي، كل ما قدمه نجمهم الجزائري خلال المواجهة الأخيرة امام ليفربولـ لحساب كأس الرابطة الانجليزية، ومساهمته الكبيرة في الفوز بـ(3-2).

كما أرفق مسؤولي الستي هذا الفيديو، بتغريدة جاء فيها: “دعونا نشاهد هدف ساحر العرب الرائع في الزيارة الأخيرة لليفربول إلى استاد الاتحاد.. هل يكررها في المواجهة القادمة؟”

يذكر أن رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، يستقبلون ليفربول، يوم السبت المقبل، برسم الجولة الـ29 من البريمريلغ.