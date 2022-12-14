بالفيديو.. السيتي يكشف كواليس تحضيرات رفقاء محرز بدبي
بقلم كريم تيغرمت
كشفت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كواليس التحضيرات التي أجراها رفقاء رياض محرز، بدبي، تحسبا لاستئناف المنافسة الرسمية.
ونشرت إدارة النادي الإنجليزي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، أظهرت من خلال الأجواء التي عاشها رفقاء محرز بدبي.
كما أبرز الفيديو، استمتاع الدولي الجزائري، ورفقائه بأشعت شمس ودفئ مدينة دبي، على هامش تحضيراتهم الجدية.
وظهر رياض محرز، في هذا الفيديو بمعنويات عالية، ومستمتعا رفقة زميله هالاند، قبل استئنافهم المنافسة الرسمية للموسم الجاري.
Go behind the scenes of our warm weather training camp in Abu Dhabi! 😎
Full video ⤵️
— Manchester City (@ManCity) December 14, 2022
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