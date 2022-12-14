بالفيديو.. السيتي يكشف كواليس تحضيرات رفقاء محرز بدبي

كشفت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كواليس التحضيرات التي أجراها رفقاء رياض محرز، بدبي، تحسبا لاستئناف المنافسة الرسمية.

ونشرت إدارة النادي الإنجليزي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، أظهرت من خلال الأجواء التي عاشها رفقاء محرز بدبي.

كما أبرز الفيديو، استمتاع الدولي الجزائري، ورفقائه بأشعت شمس ودفئ مدينة دبي، على هامش تحضيراتهم الجدية.

وظهر رياض محرز، في هذا الفيديو بمعنويات عالية، ومستمتعا رفقة زميله هالاند، قبل استئنافهم المنافسة الرسمية للموسم الجاري.