بالفيديو.. “السيتي” ينشر الفيلم الكامل لمحرز منذ قدومه !!

نشر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمسية اليوم السبت الفيلم الكامل لرياض محرز منذ لحظة توقيعه على عقده الجديد مع السيتيزن يوم الثلاثاء الماضي.

وحمل الفيديو الذي نُشر على القناة الرسمية للسيتي على “اليوتيوب” الكواليس الكاملة للنجم الدولي الجزائري داخل قلعة النادي الأزرق السماوي.

وإستغرق الفيلم 16 دقيقة حيث كشف لحظات لم تعرض من قبل عن زيارة اللاعب لملعب الإتحاد وتقديمه لجماهير السيتيزن وكذا زيارته لمرافق الفريق المختلفة.

وسيجلس نجم الخضر في غرفة تغيير الملابس الخاصة بمانشستر سيتي بجانب النجم الدولي البرازيلي غابرييل خيسوس.