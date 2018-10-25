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بالفيديو.. السيتي ينشر كرونولوجيا هدف محرز العالمي

الرياضة
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بالفيديو.. السيتي ينشر كرونولوجيا هدف محرز العالمي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن تألق النجم الدولي الجزائري رياض محرز يصنع الحدث داخل قلعة فريقه مانشستر سيتي الإنجيزي خاصة بعد هدفه العالمي في مرمى بيرنلي.

حيث نشر أمسية اليوم الخميس الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو يوضح كرونولوجيا الهدف العالمي الذي سجله نجم الخضر.

ويرصد الفيديو لحظة وصول محرز لملعب الإتحاد قبل لقاء بيرنلي إضافة إلى كل اللقطات الخطيرة التي كان ورائها وكذا الهدف العالمي الذي سجله.


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