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بالفيديو.. “السيتي” يوجه رسالة تحفيزية لمحرز قبل مواجهة ليستر

الرياضة
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بالفيديو.. “السيتي” يوجه رسالة تحفيزية لمحرز قبل مواجهة ليستر صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وجه الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة تحفيزية لنجمه الدولي الجزائري “رياض محرز”.

حساب السيتيزنس نشر اليوم الجمعة فيديو هدف قائد الخضر في مواجهة الذهاب ضد “ليستر سيتي” بملعب الإتحاد.

وأرفقه بعبارة:”في مواجهة الدور الأول سجل رياض محرز  هذا الهدف الرائع في مرمى ثعالب ليستر، نريد مشاهدة المزيد يوم غد يا رياض”.

للإشارة فإن السيتي يحل ضيفا غدا السبت على ملعب “كينغ باوور” لمواجهة ليستر سيتي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=777820

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