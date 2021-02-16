بالفيديو.. السيتي يُحفز محرز لتكرار مُخالفته العالمية ضد إيفرتون

حفز حساب فريق مانشستر سيتي الانجليزي النجم الدولي الجزائري رياض محرز لتكرار مُخالفته العالمية ضد إيفرتون غدا الأربعاء.

حساب “السيتيزنس” على “تويتر” نشر فيديو مُخالفة نجم الخضر التي سجلها الموسم الماضي في ملعب “الغوديسون بارك” ضد “التوفيز”.

وأرفق الحساب الفيديو بعبارة:”في مواجهتنا الأخيرة مع إيفرتون في ملعب غوديسون بارك أعادنا ساحر العرب رياض محرز إلى المقدمة بهذا الهدف الرائع”.

ووجه حساب السيتي رسالة لمحرز مُطالبا إياه بتكرار الأمر:”كررها في مباراة الغد يا رياض محرز”.