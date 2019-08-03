بالفيديو.. السيول تغرق شوارع مدينة مرسط بتبسة

أخبار الجزائر
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بالفيديو.. السيول تغرق شوارع مدينة مرسط بتبسة
بقلم حكيم ش

تسببت الأمطار الغزيرة التي عرفتها اليوم السبت، دائرة مرسط بولاية تبسة، في تضرر أربعة أحياء، حسب ماجاء في بيان للحماية المدنية.

ففي حوالي الساعة 18:30 مساء، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية مرسط والوحدة الرئيسية الشهيد حشاني دوح بتبسة لامتصاص سيول غمرت منازل ومداخل عمارات وطرقات.

وأدت الفيضانات إلى تضرر أحياء غار الطين، حي الأفاق، حي النهضة، حي مسجد الفرقان على مستوى الطريق الوطني
رقم 16.

كما تضرر المجمع الريفي، ومناطق سكنية قبالة مقر الدائرة.

وماتزال وحدات الحماية المدنية في مواقع الفيضانات لإسعاف المنكوبين وامتصاص المياه من الطرقات والمنازل.

تبسة: أمطار رعدية غزيرة تغرق 4 أحياء سكنية ببلدية مرسط

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Samedi 3 août 2019

عاصفة تجتاح مرسط

Publiée par ‎صدى مرسط – Sada Morsott‎ sur Samedi 3 août 2019


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