بالفيديو.. السيول تغمر عشرات البيوت بمرسط ولاية تبسة

ماتزال وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة تواصل عملية تدخلها على مستوى بلدية مرسط، والتي شهدت سقوط كميات من الأمطار الغزيرة

والتي أدت إلى تضرر منازل ومداخل عمارات ومحلات تجارية وعدة مرافق على مستوى 10 أحياء، وفق بيان لذات السلك النظامي.

حيث قامت مصالح الحماية المدنية بامتصاص مياه الأمطار من 36 منزل ومدخل، 13 عمارة، 05 محلات تجارية، و01 مقهى

حيث بلغ منسوب المياه حوالي 20 سم إلى 30 سم، كما تم فتح الطريق الوطني رقم 16، حسب ذات المصدر .