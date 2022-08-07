بالفيديو: الشابة خيرة من القمة إلى الضياع في الغربة.. تبكي وتستنجد الغُربة ما قدرتالهاش

نشرت مغنية الراي الشابة خيرة عبر حسابها على الفيسبوك فيديو لها وهي في حالة يرثى لها تستنجد “أحسنوا عوني عمري 49 سنة .. الغُربة ما قدرتالهاش”.

وقال خيرة في الفيديو “أنا الغربة ماقديتلهاش بعيدة على بلادي وولادي كذا شريك عمري الذي تقاسمتو معه نصف عمري.

وتابعت الشابة خيرة الذي صنعت شهرتها في سنوات الـ 2000 بالقول أنها تقلقت حينما غادرت الجزائر نحو الغربة حيث كشفت أنها كالنت منهارة عصبيا وقتها. ولم تتمالك الشابة خيرة نفسها وأجهشت بالبكاء حزنا ندما على فراق أولادها وكذا زوجها الذي أحبته ومازالت تحبه على حد قولها. واطلب منه السماح والعفو امام كل الناس.

وتأسفت الشابة خيرة على الحالة التي وصلت إليها الأن من قمة الشهرة والمجد في الجزائر إلى وحيدة في ديار الغربة. خسرت زوجها واولادها وبيتها الذي شقت وتعبت من أجل تأسيسه وتكوين عائلة.

وإختتمت خيرة “اليوم عمري 49 سنة لم اتمنى يوما ان أصل إلى هذا الحال خاصة في كبري قاسيت وظلتو وحسبي الله في الذين فرقوني عن زوجي وأولادي.”

وكانت الشابة خيرة غادرت الجزائر إلى فرنسا عبر قوارب الموت حراقة بعد أن إنفصلت عن زوجها وتركت اولادها. كما أنها عادت للغناء بعد ان إعتزلته .