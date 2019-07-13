بالفيديو.. الشابة خيرة والشاب عباس يغنيان للمنتخب الوطني

فن وثقافة
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بالفيديو.. الشابة خيرة والشاب عباس يغنيان للمنتخب الوطني
بقلم نادية بن طاهر

طرح الفنانان الجزائريان، “الشابة خيرة”، و”الشاب عباس”، فيديو كليب، لأغنية جديدة، أهدوها للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، بمناسبة تألقه في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر، وتأهله للدور النصف النهائي من المنافسة.

الأغنية تحمل إسم “La Victoire”، وهي من كلمات”ربيع كاسطور”، وأخرج الفيديو كليب، “بشير بونوة”.

وتحصلت الأغنية، على أكثر من 5 آلاف مشاهدة، بعد ساعات من طرحها على موقع “اليوتيوب”.

ويواجه المنتخب الوطني الجزائري، لكرة القدم، منتخب “نيجيريا”، مساء غد الأحد، بملعب القاهرة، في إطار الدور النصف نهائي، لـ”كان 2019”.


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