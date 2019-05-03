بالفيديو : الشاب بلال الصغير يرد على إشاعة وفاته قتلتوني وأنا حي

فند الشاب بلال الصغير تداول خبر وفاته في حادث مرور اليوم الجمعة عبر صفحات الفيسبوك من خلال نشر صورته وعليها الخبر.

نشره الشاب بلال الصغير فيديو عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك يكذب ما تم تداوله عن خبر وفاته تم في حادث مرور.

حيث ظهر الفنان محبط وجد متاثر من الخبر الذي هول أهله وأصدقائه، وأفزعهم، قائلا “قتلتوني وأنا حي” وكيلكم ربي في العواشر .

أين إستقبل ألاف الرسائل من أصدقائه ومعجبيه للإطمئنان عليه والتأكد من صحة الخبر المتداول.

كما قال بلال الصغير أنه الان متواجد امام المطار ينتظر وصوله أحد اقاربه.