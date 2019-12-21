بالفيديو.. الشاب بلال يبدع ويلمس مشاعر الجزائريين بأغنية إجتماعية

أطلق النجم الجزائري ومغني الراي، الشاب بلال، أغنية جديدة سلط فيها الضوء على ظاهرة “الحرڤة”، عبر قناته على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وتم تصوير الأغنية والتي تحمل عنوان “غي حيين”، في حي شعبي، لتبرز عدة مشاهد إجتماعية من عمق الشارع الجزائري.

وتروي الأغنية، قصة شاب جزائري عاطل عن العمل، تضطره ظروف الحياة للتفكير في الهجرة غير الشرعية، إلا أنه يتراجع في آخر لحظة، ويعود لمنزله ووالدته ولطريق الصواب.

كما صورت مشاهد الفيديو كليب، عدة وجوه تروي قسماتها حكايات مختلفة، من مسنين في دار العجزة، ونساء يقبعن بين جدران القصدير، ومتشرد يمد يده على قارعة الطريق.

ولمست أغنية الشاب بلال مشاعر الجزائريين بقوة، وهو ما ظهر من خلال التعليقات، والتي جاء في أحدها: ” نحن ننتظر أغنية إجتماعية كهذه منذ زمن، يابلال والله مكان لي راه حاس بينا غير ربي سبحانو، رانا كل يوم نضحكو بصح والله مورا هذيك الضحكة ألف قصة وقصة، بلال هذا الطابع يعجبنا، نحن نريد من يحس بنا، ويعرف ضرنا، ويسمع همومنا، إن شاء الله ربي يفرجها علينا وعليكم خاوتي، ونشكر الناس لي شاركت في هذا الفيديو خصوصا أولئك المسنين، والذين تقرأ في تجاعيد وجوههم ألف حكاية ورواية، هذا ليس تمثيل.. هذا واقع…”.