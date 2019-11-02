بالفيديو.. الشاب خالد يشعل الأجواء بالسعودية ويحمل علم الجزائر

أشعل النجم الجزائري العالمي الشاب خالد الأجواء في السعودية، أمس الجمعة، بإحيائه لحفل غنائي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك مع الشاب خالد في الحفل، المغني العالمي شون بول، أين شكلا مزيجا مميزا من الأغاني العربية والأجنبية.

وحضر الحفل جموع غفيرة من الجماهير، والتي توافدت على مكان الحفل قبل ساعات من إنطلاقه.

وقدم الشاب خالد في الحفل، باقة من أجمل وأشهر أغانيه، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور الحاضر.

واعتمر الشاب خالد في الحفل، علم الجزائر، بالإضافة إلى علم السعودية.

للتذكير، يقوم الشاب خالد حاليا بالتحضير لمجموعة من الأغاني، ضمن ألبومه الجديد، والمقرر طرحه في الفترة المقبلة.