بالفيديو.. الشاب يوسف شيراني يناشد المحسنين مساعدته للعلاج بصفة مستعجلة في تركيا
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع الشاب المدعو يوسف شيراني، والذي يتواجد في حالة حرجة بسبب مرض عضال.
وأشار ذات المنشور أن مرض الشاب يتطلب عملية جراحية مستعجلة في تركيا.
ودعا المنشور كل سكان بلدية أولاد فايت خاصة، وكل شخص يعرفه، أو يستطيع المساعدة التواصل مع أهله.
https://web.facebook.com/chokri.patchika.3/videos/1278617252574952
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