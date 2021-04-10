بالفيديو.. الشاب يوسف شيراني يناشد المحسنين مساعدته للعلاج بصفة مستعجلة في تركيا

المجتمع
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بالفيديو.. الشاب يوسف شيراني يناشد المحسنين مساعدته للعلاج بصفة مستعجلة في تركيا
بقلم نسرين محفوف

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع الشاب المدعو يوسف شيراني، والذي يتواجد في حالة حرجة بسبب مرض عضال.

وأشار ذات المنشور أن مرض الشاب يتطلب عملية جراحية مستعجلة في تركيا.

ودعا المنشور كل سكان بلدية أولاد فايت خاصة، وكل شخص يعرفه، أو يستطيع المساعدة التواصل مع أهله.

https://web.facebook.com/chokri.patchika.3/videos/1278617252574952


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=983321

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