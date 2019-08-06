بالفيديو.. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على جزائري خطف ابنته من بريطانيا

أصدرت اليوم الإثنين، الشرطة الإسبانية شريط فيديو للجزائري الذي إختطف إبنته بالقوة من مركز الحضانة بمدينة نوتنغهام البريطانية

ويظهر الفيديو الموجود في الموقع الرسمي للشرطة الإسبانية، أنه تم إعتقاله في مطار مدريد بعد أن فر من بريطانيا.

وكان ينوي أب الطفلة أخذ إبنته من بريطانيا نحو الجزائر وتحديدا بوهران، لكن رحلته توقفت بمدريد، أين تم إعتقاله

وبعد التحقق من صحة الطفلة، تم تسليمها إلى الخدمات الإجتماعية لتولي مسؤولية حضانتها حتى يمكن إعادتها إلى المملكة المتحدة.

للإشارة فقد خطف الأب إبنته البالغة سنتين من العمر، عندما جاء والدها وأخذها بالقوة بعد تهديد الموظفين بسلاح ناري .

كما أن والد الفتاة قد نزعت منه حضانة إبنته، غير أن ذلك لم يمنعه من إختطافها ومحاولة الهروب بها نحو وهران.