بالفيديو.. الشرطة التركية تتدخل لـ”إجلاء” بن زية!

صنع الدولي الجزائري، ياسين بن زية، الحدث بعد وصوله للأراضي التركية، قادما من فرنسا، بسبب توافد جماهير “فينرباتشي” بقوة لإستقباله.

وإضطرت الشرطة المحلية للتدخل من أجل تسريع إجراءات خروج الوافد من “ليل”، من المطار وتسهيل إنتقاله لمقر فريقه الجديد بـ”أسطنبول”.

وتحصل خريج مدرسة “أولمبيك ليون” على إستقبال حار جدا من جماهير “الكناري”، والتي تأمل تشكيله لهجوم ناري مع “إسلام سليماني”.

وأعير ياسين بن زية، لـ”فينرباتشي” لمدة موسم واحد، مع إمكانية شراء عقده بشكل نهائي صائفة 2019 مُقابل 10 ملايين أورو.