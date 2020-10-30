بالفيديو.. الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا هدد مجموعة من عناصرها بسكينين في باريس

تمكنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، من السيطرة على رجل هدد مجموعة من عناصرها بسكينين في باريس.

وحسب موقع actu paris فقد نشرت الشرطة الفرنسية قواتها على نطلق واسع بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد محاولة هجوم.

ووفقًا لذات المصدر، فقد نشب نزاع بإحدى العائلات ما استدعى تدخل الشرطة الفرنسية، الا ان الرجل أصيب بانهيار عصبي.

وأوضح ذات المصدر أن الشخص الموقوف حاول أن يلقي بنفسه على الشرطة بسكاكين، الا انها تمكنت من اعتقاله.

واستخدمت الشرطة مسدس نبضي كهربائي وقاذفة رصاص دفاعية لتحييد الرجل.

وبحسب المصادر فإن هذا الرجل يعاني من مشاكل نفسية وأوقف العلاج.

واحتلت أكثر من عشر سيارات للشرطة الفرنسية شوارع De Lourmel و Beatrix Dussane و Viala في منطقة Grenelle.

كما كان رجال الإطفاء في الموقع، بالإضافة إلى جنود من دورية خفر تم إرسالهم كتعزيزات بعد الساعة الثالثة عصرًا بقليل.

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