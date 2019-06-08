بالفيديو.. الشرطة تُحقق مع “نايمار” ورسائل جديدة تظهر في فضيحة الإغتصاب

يواصل “نايمار” صناعة الحدث بعد القُنبلة التي فجرتها ضده أحد عارضات الأزياء البرازيليات والتي إتهمته بإغتصابها في العاصمة الفرنسية باريس.

وقامت شرطة مدينة “ريو دي جانيرو” بالتحقيق مع نجم “السامبا” والإستماع لأقواله، في الإتهامات الموجهة له من “ناجيلا تريندادي منديش”.

وإضافة لشكوى الإغتصاب، فإن عارضة الأزياء وجهت تهما لـ”ني” بنشره صورها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرة ذلك إنتهاكا لحرمتها.

وإنتشرت في الساعات الماضية رسائل جديدة بين “نايمار” والضحية، تعقد مأمورية هداف “البي أس جي”، تظهر ردود فعل عنيفة من هذا الأخير.