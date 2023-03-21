بالفيديو.. الشروع في استقبال طلبيات سيارات “فيات” اليوم

افتتح BENFLIS MOTORS GROUP الوكيل المعتمد والممثل الرسمي لعلامة FIAT في ولاية باتنة قاعة العرض، اليوم الثلاثاء.

كما أعلن BENFLIS MOTORS GROUP عن فتح الطلبيات إبتداء من الساعة 10:00 صباحا.

وقد شهد افتتاح قاعة العرض حضور العديد من المواطنين، العلامة “فيات” من أجل اقتناء السيارة المحبوبة “فيات 500”.

وقد كشفت “فيات الجزائر FIAT Algérie” عن مويلات سيارة تيبو TIPO التي سيتم تسويقها في الجزائر بداية من يوم امس عبر الوكلاء المعتمدين لها.

ونشرت ” فيات الجزائر FIAT Algérie” عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك 3 طزازات من سيارة تيبو TIPO معروضة للبيع.

كما يتعلق الامر بكل من سيارة تيبو سيدان Tipo Sedan وكذا تيبو سيدان سيتي Tipo Sedan City. بالإضافة إلى تيبو سيدان لايف Tipo Sedan Life.

وحددت ” فيات الجزائر FIAT Algérie” أسعار الـ 3 طزازات من سيارة تيبو TIPO كمايلي:

سيارة تيبو سيدان Tipo Sedan: 299.500 مليون سنتيم أي 2.995.000 دينار.

وكذا تيبو سيدان سيتي Tipo Sedan City: 314.500 مليون سنتيم أ 3.145.000 دينار.

بالإضافة إلى تيبو سيدان لايف Tipo Sedan Life: 332.400 مليون سنتيم أي3.324.000 دينار.

كما نشرت ” فيات الجزائر FIAT Algérie” قائمة مواصفات ومميزات لهذه السيارات حتى يتمكن المواطنين من التعرف اكثر على سيارة تيبو.

كما نشر الموقع الرسمي لـ “فيات الجزائر FIAT Algérie” اليوم لائحة الوكلاء المعتمدين لعلامة فيات في الجزائر