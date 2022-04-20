بالفيديو..الشوالي يوجه طلبا غريبا لمحرز على هامش مباراة ليفربول و اليونايتد

إنهزم أمس، مانشستر يونايتد ضد ليفربول. برباعية نظيفة في الجولة الـ30، من “البريميرليغ” والتي كان الشوالي معلقا على المباراة.

وظهر لاعبو اليونايتد بوجه شاحب طيلة أطوار اللقاء، حيث فشل لاعب اليونايتد راشفورد في ترويض الكرة في الدقيقة الـ40.

الأمر الذي جعل من معلق بيين سبورت عصام الشوالي ينتقد اللاعب بالقول:”إنظر إلى هذا الترويض ! هل هذا يلعب في اليونايتد؟”.

كما أضاف الشوالي:”يجب أن يقوم بفترة تدريب عند رياض محرز مجانا، يا رياض علمه مجانا بحكم الشهر الفضيل”.

كما يعتبر، رياض محرز، واحد من أفضل لاعبي العالم في ترويض الكرة في الفترة الحالية جعلته محل إشادة من متابعي الكرة حول العالم.