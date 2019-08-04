بالفيديو.. الشيخ جلول ومشاهير الفن والرياضة يكرمون أجانب إعتنقوا الاسلام

كرمت مدينة وهران مجموعة من الفرنسيين واجانب اعتنقوا الاسلام منذ فترة.

وبالمناسبة قام مجموعة من الرياضيين والفنانين من ولاية وهران بتكريم الوافدين الجدد على الدين الاسلامي.

ومن بين الشخصيات الرياضية والفنية ودينية التي رافقت الوافدين الجدد على الدين الاسلامي، الفنان مصطفى هيمون ولاعب المنتخب الوطني سابقا علي مصابيح والشيخ جلول.

ونظم بالمناسبة ملتقى عائلي رياضي نظمته جمعية واجب التحرك التي ينتمي اليها الوافدون الجدد على الدين الاسلامي من فرنسا واوروبا،.

ومع اقتراب موعد استضافة وهران ألعاب البحر الابيض المتوسط، عبر الوافدون الجدد على الاسلام عن إمتنانهم وفرحتهم بالتواجد بمدينة وهران مباركين للشعب الجزائري تتويجه بكأس افريقا.