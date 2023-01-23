بالفيديو.. الشيخ راتب النابلسي يوجه رسالة إلى الجزائريين

وجه الشيخ راتب النابلسي رسالة إلى الجزائرييين، بعد أن أمضى أسبوعين في الجزائر، وقام بزيارة 5 ولايات. قدم فيها محاضرات دينية، وشهدت إقبالا منقطع النظير.

وقال الشيخ راتب النابلسي “إن الله عز وجل إذا علم من عبد من عبيده تصديقا لما يقول وإخلاصا فيما يقول كتب له القبول. قبول الناس لدعوة معينة لها قانون. هذه الإشاعات لا تقدم ولا تؤخر، كل مخلوق سيموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. العمر مهما طال لا بد من نزول القبر”.

وعن زيارته إلى الجزائر، قال الدكتور راتب النابلسي “والله ما وجدت بلدا يهتم بالدعوة إلى الله مثل الجزائر. شيء لا يصدق، أمضيت 15 يوما في الدعوة، وشهدت أكبر درجة من الاقبال في 5 ولايات”.

وتابع الشيخ راتب النابلسي “هذا الشعب لديه حاجة إلى العلم تفوق ما حوله. أمضيت أسبوعين شيئ لا يصدق”.