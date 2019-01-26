بالفيديو..الشيخ شمس الدين يرفض الزواج من نعيمة عبابسة!

رفض الشيخ شمس الدين، الزواج من الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة، بعدما كانت تقول دائما، لو يقبل الشيخ شمس الدين الزواج مني لإعتزلت الغناء.

حيث قال شمس الدين في حصة المسار على راديو شمس fm “أنا متزوج والحمد لله، وسعيد في حياتي والحمد لله ربي أنعم علي بما عندي”.

وأضاف شمس الدين” أنا أدعي للفنانة نعيمة ربي يجيبلها إنسان صالح يصونها، وتزور معه بيت الله”.

ووجه شمس الدين نصيحة لنعيمة عبابسة، بأن التوبة يجب أن تكون لله تعالى، وليس من أجل الزوج.

وذكر شمس الدين أن نعيمة عرضت عليه فيلا ببوهارون، قيمتها تقدر بالملايير، لعلمها أنه يعاني من أزمة السكن، ولكنه رفضها.