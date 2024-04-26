بالفيديو.. الصاعقة توقف مباراة صان داونز والترجي التونسي في رابطة الأبطال  

قرر طاقم تحكيم مباراة صان داونز الجنوب الإفريقي و الضيف الترجي التونسي توقيف المباراة التي تجري بينهما حاليا بسبب الرعد والأمطار الغزيرة بالملعب.

و يحتضن ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بجنوب إفريقيا المباراة وسط تغيرات مناخية كبيرة و مفاجأة، و عرفت كذلك تسبب الرعد الكبير في زرع الخوف و الرعب بين اللاعبين وخلل في الأضواء الكاشفة.

كما أنهى حكم المباراة بشكل مؤقت في الدقيقة 21، على أن يتم الاستأناف مستقبلا في ذات الدقيقة، في إنتظار القرار النهائي.