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الرياضة

بالفيديو.. الصاعقة توقف مباراة صان داونز والترجي التونسي في رابطة الأبطال  

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. الصاعقة توقف مباراة صان داونز والترجي التونسي في رابطة الأبطال  
الترجي التونسي
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قرر طاقم تحكيم مباراة صان داونز الجنوب الإفريقي و الضيف الترجي التونسي توقيف المباراة التي تجري بينهما حاليا بسبب الرعد والأمطار الغزيرة بالملعب.

و يحتضن ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” بجنوب إفريقيا المباراة وسط تغيرات مناخية كبيرة و مفاجأة، و عرفت كذلك تسبب الرعد الكبير في زرع الخوف  و الرعب بين اللاعبين وخلل في الأضواء الكاشفة.

كما أنهى حكم المباراة بشكل مؤقت في الدقيقة 21، على أن يتم الاستأناف مستقبلا في ذات الدقيقة، في إنتظار القرار النهائي.

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