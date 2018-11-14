بالفيديو.. الصحافة المصرية تستفز الجزائريين بهذا الهدف !!

تذكرت الصحافة المصرية اليوم الأربعاء الهدف التاريخي الذي سجله مهاجم المنتخب المصري السابق عماد متعب في مرمى الجزائر.

يوم ال14 نوفمبر 2009 في مباراة المنتخبين التاريخية التي جرت بملعب “القاهرة” وإنتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

وقال موقع اليوم السابع المصري بطريقة إستفزازية:”وصف هدف عماد بأنه قنبلة تم إلقاؤها في الجزائر فسقط العديد من الأبرياء قتلى جراء نوبات القلب التى داهمتهم فى اللحظات القاتلة”.

ويُذكر أن عماد متعب سجل الهدف الثاني للفراعنة في الوقت القاتل ليذهب المنتخبين لمباراة فاصلة في السودان تأهل الخضر على إثرها لمونديال جنوب إفريقيا 2010.