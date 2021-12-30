بالفيديو.. الصلاة على النبي تثير جدلا في البرلمان الموريتاني

اثار رئيس البرلمان الموريتاني، الشيخ ولد بايه، جدلا واسعا، عقب اعتراضه على كلمة أحد النواب كرر فيها الصلاة على النبي محمد. كما طلب ولد بايه من النائب الصلاة على النبي مرة واحدة احتراما لوقت المجلس.

وقام النائب محمد بوي ولد الشيخ، بتكرير خلال مداخلة له في المجلس بخصوص ميزانية عام 2022، الصلاة على النبي. الأمر الذي دعا ولد بايه إلى الاعتراض، والدخول في مناكفة مع النائب، متهما إياه بإضاعة الوقت الخاص بالمجلس.

وقاطع رئيس البرلمان النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل أثناء مداخلته بجلسة مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام 2022. كما قال له :”ادعوك لعدم تكرار الصلاة على الرسول والاكتفاء بها مرة واحدة لأن فيها ضياعا للوقت”.

وبسبب الجدل والاستياء الذي اثاره التصريح، اضطر ولد بايه إلى التوضيح، عبر تغريدة على “تويتر”. كما كتب “تعقيبا على ما حصل مع النائب الموقر، أنبه الى أنني تصرفت وفق ما يمليه عليّ الضمير”.

تابعا “كرئيس مؤتمن على الوقت شرعا وقانونا، فإن فهم منه منع الصلاة على الرسول عليه افضلها وأزكاها”. “فذلك ليس قصدي ولا يمكن أن يكون. وليس خبرا أنني ما افتتحت الجلسات إلا بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم”.

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