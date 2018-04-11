بالفيديو.. الطائرة المُتحطمة شاركت في ملحمَة “أم درمان” !

إليوشن إي أل-76.. الطائرة المنكوبة في بوفاريك اليوم والتي خلفت 257 شهيدا، كانت نفسها التي ساهمت في صنع ملحمة ام درمان في 2009، بنقل مئات الأنصار.

الطائرة ذاتها التي نقلت الجزائريين الى ام درمان، لمتابعة مباراة الخضر امام المنتخب المصري، وعادت بالفرحة، كانت نهايتها اليوم، في فاجعة اليمة

وكشف فيديو لأنصار الخضر بجانب الطائرة “إليوشن إي أل-76” وهم متوجهين للسودان قبل القاء الفاصل أمام مصر والذي أهّل الجزائر لمونديال 2010.

يشار أن نفس الطائرة أقلت منذ 15 يوما فقط، مجموعة من الصحفيين المحليين إلى تمنراست لتغطية “دورة الجزائر الدولية للدراجات”.