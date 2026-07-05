بالفيديو.. الطاقم الجديد لشبيبة القبائل يباشر مهامه

دخل نادي شبيبة القبائل مرحلة جديدة من التحضيرات للموسم الكروي، حيث باشر الطاقم الفني والإداري الجديد مهامه ميدانياً بالوقوف على جاهزية المنشآت والتقاء التعداد.

وفي إطار بدء مهامهم الرسمية، قام كل من المدير الرياضي يزيد منصوري، والمدرب الرئيسي كريم بلحسين، رفقة مدرب الحراس مروان مسعي، وبصحبة رئيس مجلس الإدارة عادل بودجة، بزيارة تفقدية لمنشآت ومرافق الملعب للوقوف على ظروف العمل الفنية واللوجستية المتاحة للفريق.

وعقب جولة المعاينة، عقد الطاقم الفني الجديد اجتماعاً تعارفياً أولياً مع اللاعبين الحاضرين لترسيم قنوات التواصل وتحديد الخطوط العريضة لبرنامج العمل المقبل، بالإضافة إلى استعراض الأهداف المسطرة مع الإدارة.

وفي السياق ذاته، وخلف الكواليس التحضيرية، خضع لاعبو “الكناري” إلى الفحوصات الطبية الدورية الشاملة، وذلك في إطار تقييم ومتابعة الحالة البدنية والصحية للتعداد قبل استئناف التدريبات الجماعية والعودة الفعلية إلى أجواء التحضيرات الشاقة والميدانية.