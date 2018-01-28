بالفيديو.. الطاوسي:”أنا ماشي قبيح وراكم غالطين فيا”

قال رشيد الطاوسي المُدرب المغربي لفريق شباب بلوزداد أن الجميع أخطأ في تشخيص شخصيته مؤكدا أنه يحترم اللاعبين.

وقال الطاوسي أمسية اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا على برنامج “ستاد النهار” في تلفزيون النهار.

“راكم غالطين فيا.. أنا قبيح لكنني لا أتجاوز الخطوط الحمراء مع اللاعبين ولا أقول كلمات ساقطة أو فاحشة”.

“أنا قبيح من أجل مصلحة اللاعبين ومصلحة الفريق الجماعية رغم إعترافي أنني أرفع صوتي في التدريبات”.

وأضاف الطاوسي:”اللاعب المغاربي يحتاج إلى مدرب قبيح يُحفزه من أجل تقديم الأفضل والبقاء مُركزا طيلة اللقاء”.