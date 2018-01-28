فتح رشيد الطاوسي المُدرب المغربي لفريق شباب بلوزداد، النار على مُهاجمه الراحل صوب إتحاد العاصمة أمين حامية.

وقال الطاوسي أمسية اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا على برنامج “ستاد النهار” في تلفزيون النهار.

“وافقت على رحيل حامية رغم أنني لم أشاهده لا في التدريبات ولا في المباريات الرسمية لأنه هو شخصيا كان يرغب في ذلك”.

“ما عجبنيش سلوك حامية في تربص الفريق لأنه ما حترمناش.. ليجوار هابطين كامل بالسروال وهو هابط بالشورت”.

“تكلمت مع حامية بكل هدوء بعد الحادثة لكن رده علي كان فيه الكثير من الغرور”.