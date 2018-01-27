بالفيديو.. الطاوسي:”راني مخلوع في هذا الجمهور الكبير”

أكد رشيد الطاوسي المُدرب المغربي لفريق شباب بلوزداد أن الفرجة كانت حاضرة في مدرجات 5 جويلية الأولمبي أمسية اليوم السبت.

بمناسبة الداربي العاصمي ضد المُضيف مولودية الجزائر والذي إنتهى بالتعادل السلبي لحساب الأسبوع 18 من الرابطة المُحترفة الأولى موبيليس.

وقال الطاوسي لوسائل الإعلام:”من أجل أن نُشاهد الفرجة في البطولة الجزائرية يجب خوض اللقاءات في هذه الملاعب الكبيرة وبحضور هذه الجماهير الرائعة”.

“أتمنى أن يتم منح شباب بلوزداد عدد أكبر من التذاكر في لقاء الكأس لأننا إخوة وجيران ومن أجل أن تكون الفرجة في المدرجات”.