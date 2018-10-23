بالفيديو.. الطاوسي:”لولا نقص التركيز والحارس الشناوي لتأهلنا”

أكد المدرب المغربي لفريق وفاق سطيف رشيد الطاوسي أن نقص التركيز حرمهم من تحقيق التأهل لنهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وقال الطاوسي في الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء:”لعبنا ضد فريق عريق ومتمرس هو الأهلي المصري ويملك لاعبين دوليين من أعلى مستوى”.

“من الصعب هزم الأهلي فهو فريق لا ينهزم كثيرا ورغم ذلك حققنا الفوز.. يجب أن نكون واقعيين ونعمل بجد لتحسين الفعالية الهجومية التي تنقصنا”.

“لو حضر التركيز في لقاء اليوم لكنا قادرين على تحقيق التأهل والحارس الشناوي تألق أيضا في صد العديد من الكرات الخطيرة”.