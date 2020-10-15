بالفيديو.. الطفلة ملاك لكحل تعود من تركيا إلى أرض الوطن

عادت، الطفلة ملاك لكحل إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية دامت أشهر عديدة في تركيا.

وجاء في بيان سفارة الجزائر في أنقرة، “أن بعد المساعي التي قامت بها سفارة الجزائر بأنقرة، تكللت بضمان عودة ملاك مرفوقة بكفيلتها”.

وجاءت ملاك رفقة خالتها على متن رحلة جوية خاصة لشركة تركية لنقل عمال أتراك يعملون في مشاريع حيوية في الجزائر.

وقالت السفارة،إنها ستواصل جهودها ومساعيها الحثيثة على مختلف المستويات بقصد توفير الشروط اللازمة لإجلاء مواطنين يتواجدون في ظروف صحية صعبة.

وخصت السفارة، كل من الأخوين هشام سيدير ومروان بن فضة.