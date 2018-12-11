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بالفيديو.. الطلبة يشلون المدارس والجامعات وينزلون للشارع رغم خطاب ماكرون

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بالفيديو.. الطلبة يشلون المدارس والجامعات وينزلون للشارع رغم خطاب ماكرون
بقلم حكيم ش

دعا إتحاد الطلاب في فرنسا إلى تنظيم مسيرات حاشدة، اليوم الثلاثاء، تنطلق من المدارس الثانوية والجامعات، للإحتجاج على عدم إستجابة الحكومة لمطالبهم.

وذكرت مصادر إخبارية محلية، أن إتحاد الطلاب أطلق على هذه المسيرات إسم “الثلاثاء الأسود”، إحتجاجا على الإصلاحات الحكومية الأخيرة في قطاع التعليم

والتي تشمل التغييرات في المدارس الثانوية والنظام الجامعي وتعهد الطلاب بمواصلة الإحتجاج حتى يتم تلبية مطالبهم.

وقد شملت الحركة الإحتجاجية 120 مدرسة ثانوية، كما حاصر الطلاب نحو 40 مدرسة.

إحتجاج الطلبة بفرنسا

إحتجاج الطلبة بفرنسا


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